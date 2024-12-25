Tamamen ücretsiz: LG kendi müzik yayın hizmetini başlattı

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LG, akıllı TV kullanıcıları için LG Radio+ adlı ücretsiz bir müzik yayını hizmeti başlattı. Radio+, webOS 6.0 ve üzeri LG akıllı TV'lerde kullanılabiliyor.

LG RADİO+ ÖZELLİKLERİ

LG Radio+, kullanıcılara geniş bir radyo istasyonu ve podcast kataloğu sunuyor. ABD'de NPR, CNN Radio, Fox Radio ve The Joe Rogan Experience gibi popüler kanallar ve podcast'ler yer alırken, Güney Kore'de ise yerel içeriklere odaklanılıyor.

LG Radio+, kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve kişiselleştirilmiş favori kanallar seçkisi sunuyor.

Ayrıca, LG ThinQ uygulamasıyla entegrasyon sayesinde kullanıcılar, platformda çalınan içerikleri XBOOM hoparlörler gibi diğer LG ses cihazlarına aktarabilecekler.

RADİOLİNE İLE ORTAKLIK

LG, Radio+ hizmetini geliştirmek için küresel radyo ve ses sağlayıcısı Radioline ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık sayesinde, LG Radio+ kullanıcıları 14 bin 500'den fazla radyo istasyonuna ve binlerce podcast'e erişebiliyor.

NASIL İNDİRİLİR

LG Radio+ uygulaması, İçerik Mağazası veya Uygulamalar menüsünden indirilebilir. Ayrıca, LG Magic Remote'taki sesli arama işlevi kullanılarak da uygulamaya erişilebilir.

LG Radio+, şu anda ABD ve Güney Kore'de kullanılabiliyor. LG, hizmeti yakında diğer ülkelere de genişletmeyi planlıyor.