Tanıtım tarihi yaklaşıyor: Samsung Galaxy S25 Ultra böyle görünecek Ortaya çıkan yeni render görüntülerinde, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ön ve yan tasarımları görülebiliyor. İşte telefon hakkında merak ettiğiniz her şey.

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Galaxy S25 Ultra'nın ön tasarımı, bu ayın başlarında sızdırılan bir render aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Yeni render görüntülerinde ise telefonun yan profili net olarak görülüyor.

Görüntüye göre Galaxy S25 Ultra, tamamen düz kenarlara sahip olacak. Nispeten yuvarlak köşeleri ve düz kenarlarıyla telefon, S24 Ultra'dan tasarım anlamında oldukça farklı görünecek..

Yine de, render'ın resmi olmayan bir kaynaktan geldiğini ve tasarımın farklı olabileceğini de hatırlatalım.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA NELER SUNACAK

Telefonla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere dayanarak, neler bekleyebileceğimize bir göz atalım.

İddialara göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile 512 GB/1 TB depolama ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olması beklenen telefonun arka kısmında 200 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Diğer kameralar hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok.

Son olarak, Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.