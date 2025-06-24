Tarihte bir ilk: 4 yolcu taşıyan elektrikli uçak 130 km uçtu

Elektrikli havacılık endüstrisi için önemli bir dönüm noktası yaşandı. ABD'li Beta Technologies şirketinin geliştirdiği Alia CX300, yolcuları başarıyla taşıyan ilk tamamen elektrikli uçak olarak tarihe geçti.

TARİHİ UÇUŞ: 4 YOLCU, 130 KİLOMETRE

Tarihi uçuş, ABD'de East Hampton'dan New York'un JFK Havalimanı'na gerçekleştirildi. Alia CX300, 30 dakika süren uçuşta dört yolcu taşıyarak 130 kilometrelik mesafeyi başarıyla katetti.

Bu başarılı deneme, elektrikli uçakların sadece kargo değil, yolcu taşımacılığında da kullanılabileceğini kanıtlayan ilk somut örnek oldu. Bu, havacılık sektörünün geleceği için büyük bir adım.

8 DOLARLIK MALİYET VE SESSİZ UÇUŞ AVANTAJI

Uçuşun maliyeti de en az kendisi kadar etkileyici. Beta Technologies'in kurucusu ve CEO'su Kyle Clark, "Bu şeyi şarj edip buraya uçmak bize yaklaşık 8 dolara mal oldu." diyerek elektrikli uçuşun inanılmaz maliyet avantajını vurguladı.

Ayrıca, motorların uğultusu veya yanan yakıt olmadan gerçekleşen uçuş, yolcular için neredeyse tamamen sessiz bir deneyim sundu.

Tek bir şarjla yaklaşık 463 km menzile sahip olan CX300'ün, bu yılın sonuna kadar FAA sertifikasını alması bekleniyor.