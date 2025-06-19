Tartışmalar başladı: Donald Trump'ın akıllı telefonu nerede üretilecek

Trump ekibinin yeni kablosuz hizmeti Trump Mobile ve yakında piyasaya sürülecek olan T1 akıllı telefonu hakkındaki duyurusu, teknoloji ve üretim uzmanları arasında tartışmalara yol açtı.

Şirketin, cihazın "gururla ABD'de tasarlanıp üretileceği" yönündeki iddiası, birçok uzman tarafından şüpheyle karşılanıyor.

TASARIM ÇİN YAPIMI TELEFONA BENZİYOR

Uzmanlar, Trump'ın T1 akıllı telefonunun tasarım ve özellikleri ile halihazırda piyasada bulunan Çin yapımı bir cihaz olan Wingtech'in Revvl 7 Pro 5G modeli arasında çarpıcı benzerlikler olduğunu belirtti. Çin'de üretilen bu cihaz, Amazon'da yaklaşık 169 dolara satılıyor.

Bu benzerlik, Trump akıllı telefonunun özgün bir ABD tasarımı ve üretimi olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler doğuruyor.

Eric Trump'ın bir röportajda "Sonuçta tüm telefonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilebilir." şeklindeki ifadesi de telefonun başlangıçta başka bir yerde üretilip daha sonra üretimin ABD'ye taşınabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR: "ABD'DE ÜRETİM İMKANSIZ"

Sektör uzmanları, ABD'de sıfırdan bir cep telefonu üretim tesisi kurmanın yıllar alacağını vurguluyor.

IDC'den Ryan Reith, Eylül 2025'te piyasaya sürülecek bir telefonun ABD'de üretilmesinin "zorlu, hatta imkansız" olacağını söyledi.

Ayrıca, telefon ABD'de monte edilse bile bileşenlerinin büyük bir kısmının yine yurtdışından geleceği belirtiliyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun bir ürünün "ABD'de Üretildiği" iddiası için katı kuralları bulunuyor. Bu durum, şirketin yasal zorluklarla karşılaşabileceğini gösteriyor.