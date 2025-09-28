TBMM’de 5G hizmeti başladı

Ülke genelinde hizmete sunulması için son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması, TBMM’de de hayata geçirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlere ve üreticilere 5G test-deneme izinleri verdikten sonra çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda, TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine 5G baz istasyonu kuruldu.

MİLLETVEKİLLERİ VE PERSONEL DENEYİMLEDİ

Bazı operatörler, TBMM’de kullanıcılarına 5G deneyimi yaşattı. Milletvekilleri ve Meclis personeli, hızlı ve kesintisiz internetin keyfini çıkarırken, teknolojiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

EK ÜCRET YOK, HIZLI İNTERNET SAĞLIYOR

TBMM yerleşkesindeki 5G deneyimi, kullanıcılara ek bir ücret getirmiyor ve Meclis içindeki hızlı internet ihtiyacını karşılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de 5G test ve deneme sürecinin başladığını daha önce duyurmuştu.