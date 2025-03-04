Tecno, Mobil Dünya Kongresi'nde üçe katlanan telefonunu sergiledi

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Tecno, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, teknoloji dünyasını sarsacak yeniliklerini görücüye çıkardı.

Şirket, yapay zeka (AI) destekli ürünleri ve çığır açan konsept cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle, yeni amiral gemisi görüntüleme telefonu Tecno Camon 40 serisi ve üç katlı katlanabilir telefon prototipi büyük ilgi gördü.

TECNO CAMON 40 SERİSİ

Etkinliğin en önemli lansmanlarından biri olan Tecno Camon 40 serisi, şirketin en son amiral gemisi görüntüleme akıllı telefonu olarak tanıtıldı.

Henüz yonga seti veya kamera sensörü boyutu gibi ayrıntılı özellikler açıklanmamış olsa da Tecno, bu serinin gelişmiş fotoğrafçılık için tasarlandığını, yüksek hızlı görüntü yakalama işlevine ve AI destekli araçlara sahip olduğunu vurguladı.

TECNO'DAN DİĞER YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİ

Akıllı telefonların yanı sıra Tecno, ilk Tecno AI Gözlükleri ve 2.8K OLED ekrana sahip dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı olarak lanse ettiği MegaBook S14'ü de tanıttı.