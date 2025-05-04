DHA

TEKNOFEST KKTC’de, öğrenciler uçak kazalarını engellemek amacıyla geliştirdikleri yerli ve milli projelerini sergiledi. Uçak Teknolojisi bölümünde eğitim gören öğrenciler, uçaklarda yaşanabilecek elektrik kesintileri nedeniyle ortaya çıkan kör iniş tehlikesine karşı etkili bir çözüm sundu.

Elektrik kesildiğinde, pilotların zor durumda kalmasını önlemeyi amaçlayan öğrenciler, uçağın egzozundan çıkan atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştüren özel bir kit tasarladı. Proje ekibinden Muharrem Can, “Bu tür arızalar geçmişte birçok kazaya yol açtı. Biz çevre dostu ve geri dönüştürülebilir bir sistemle bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Projemiz Türkiye’de havacılık alanında bir ilki simgeliyor” dedi.

GREENTECH TAKIMI, YERLİ VE MİLLİ BİR KİT GELİŞTİRDİ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık MYO öğrencilerinden oluşan 'Greentech' takımı, uçakların egzoz ısısını elektrik enerjisine dönüştüren bir kit geliştirdi. Elektrik kesildiğinde devreye giren bu yenilikçi sistem, uçaktaki aviyonik ve elektronik donanımı besleyerek pilotların kör iniş yapma riskini ortadan kaldırıyor. Altı kişilik bir ekip ve danışmanlarıyla bir yıldır üzerinde çalıştıkları bu projenin şu anda patent aşamasında olduğunu belirten öğrenciler, tasarladıkları kitin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

ALTERNATÖR ARIZASININ YERİNE GEÇİYOR

Proje ekibinde yer alan Muharrem Can Yılmaz, şunları söyledi:

Hava araçlarında elektrik üretimi alternatör denilen bir parçayla sağlanıyor. Bu parça arıza yaptığında, uçak elektrik üretmiyor ve cihazlar çalışmamaya başlıyor. Bizim projemiz burada devreye giriyor. Ürettiğimiz kit, elektrik üretecek ve aviyonik sistemleri besleyecek. Genellikle bu tür durumlarla karşılaşıldığında, dijital göstergeler kapatılır, bu da pilotun kör bir iniş yapmasına yol açar. Biz bu riski ortadan kaldırmak istiyoruz.

"TÜRKİYE'DE HAVACILIKTA BİR İLKE İMZA ATTIK"

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Havacılıkta, elektrik arızalarından dolayı birkaç kaza yaşandığını araştırdık. Şu an bu konuya yönelik çeşitli çözümler olsa da, bizim amacımız yenilikçi ve geri dönüştürülebilir bir yöntemle bu tür durumların önüne geçmek. Projemiz, Türkiye’de havacılık alanında bir ilktir. Kendi laboratuvarımızda, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu çözüm, Türkiye’nin havacılık sektörüne önemli bir katkı sağlıyor.

"ATIK ISIYI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Proje takım kaptanı Melike Şerif, şunları söyledi:

Projemiz, piston motorlu eğitim uçaklarının egzozdan çıkan atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmeyi amaçlıyor. Peltier teknolojisi kullanarak, 250 derecelik sıcaklık farkından elektrik üretimi sağlıyoruz. Uçağın motoru çalıştığı sürece bu sistem devreye giriyor ve aviyonik sistemlere sürekli elektrik sağlıyor. Bu, acil durumlarda güvenli inişi mümkün kılıyor.

"PİLOTLAR ÇİN KÖR İNİŞ KALKIŞ SONA ERİYOR"

Projenin danışmanı Yıldırım Karayel ise, şu ifadeleri kullandı:

Uçaklarda elektrik arızalarından dolayı dijital ekranlar kapanabilir, bu da pilotun irtifayı ve uçuş bilgilerini görememesi anlamına gelir. Bizim geliştirdiğimiz sistem, egzozdan çıkan atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürerek aviyonik sistemleri besliyor ve bu riski ortadan kaldırıyor.

PATENT AŞAMASINDA

Karayel, sözlerini şu şekilde tamamladı: