Teknolojide resesyon korkusu: Nvidia'nın piyasa değeri 280 milyar dolar eridi Küresel piyasalarda artan resesyon korkusu yapay zekadan kaçışı hızlandırdı. Teknoloji devi Nvidia'nın piyasa değeri 280 milyar dolar azaldı.

Haber Merkezi

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla artmıştı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ KAN KAYBEDİYOR

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşti.

Artan resesyon endişeleriyle birlikte teknoloji hisseleri öncülüğünde dünya genelinde satışlar hızlandı.

Dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 9,5, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

NVIDIA ERİYOR

Son yılların en çok konuşulan şirketi Nvidia'nın piyasa değeri toplam 280 milyar dolar eridi.

Öte yandan, ABD Adalaet Bakanlığı, Nvidia yönelik bir antitröst soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Nvidia'nın birlikte çalıştığı şirketleri başka tedarikçilere geçişini zorlaştırdığının araştırıldığı ifade edildi.

Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken, 3,2 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri ile tüm piyasayı etkisi altına almıştı.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaşmıştı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti.