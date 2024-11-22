Telefonunuzun sizi gözetleyip gözetlemediğini öğrenmek için bu basit testi yapın

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Akıllı telefonların kullanıcıları gizlice dinleyip dinlemediği uzun zamandır tartışılan bir konu.

Birçok kişi, telefonlarında daha önce hiç arama yapmadıkları konularla ilgili reklamlar görmeye başladıklarını iddia ediyor.

NordVPN araştırmacıları, bu iddiaları test etmek ve kullanıcıların telefonlarının kendilerini dinleyip dinlemediğini anlamalarına yardımcı olmak için basit bir test geliştirdi.

TEST NASIL YAPILIR?

1. Benzersiz Bir Konu Seçin: Daha önce hiç aramadığınız ve ilgi alanlarınızla ilgisi olmayan benzersiz bir konu bulun. Örneğin, belirli bir egzotik meyve veya uzak bir ülkedeki bir turistik yer olabilir.

2. Konu Hakkında Konuşun: Telefonunuz yanınızdayken, seçtiğiniz konu hakkında farklı zamanlarda birkaç konuşma yapın. Konuyla ilgili herhangi bir arama yapmamanız ve içerikle etkileşime girmemeniz önemli.

3. Anahtar Kelimeler Kullanın: Konuşmalarınız sırasında, seçtiğiniz konuyla ilgili belirli anahtar kelimeler kullanın. Örneğin; egzotik meyve örneğinde meyvenin adını, tadını veya nerede yetiştiğini söyleyebilirsiniz.

4. Reklamları İzleyin: Önümüzdeki birkaç gün veya hafta boyunca, telefonunuzda ve diğer cihazlarınızda gördüğünüz reklamlara dikkat edin. Seçtiğiniz konuyla ilgili reklamlar görüp görmediğinizi kontrol edin.

SONUÇLAR NE ANLAMA GELİYOR

Eğer seçtiğiniz konuyla ilgili reklamlar görmeye başlarsanız, bu telefonunuzun sizi dinlediği ve bu bilgiyi size hedefli reklamlar göstermek için kullandığı anlamına gelebilir.

NordVPN'in kendi testlerinde, araştırmacılar telefonlarının önünde daha önce hiç Google'da aramadıkları konularla ilgili reklamlar görmeye başladıklarını tespit etti.