Telegram, 2026'ya hızlı başladı: İlk büyük güncelleme yayında

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, aylık güncelleme rutinine devam ederek 2026 yılının ilk büyük paketini kullanıcılarına sundu.

Ocak ayı güncellemesi, özellikle yapay zeka entegrasyonu ve görsel değişikliklerle dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZETLER

Güncellemenin en önemli yeniliği, kanallarda ve anlık görüntüleme sayfalarındaki uzun metinleri otomatik olarak kısaltan yapay zeka destekli özetler oldu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uzun makalelerin ve gönderilerin ana noktalarını en üstte beliren özet bölümünden hızlıca okuyabilecek.

Şirket, bu özetlerin kullanıcı veri korumasına öncelik veren merkeziyetsiz Cocoon ağındaki açık kaynaklı modellerle oluşturulduğunu belirtiyor.

Böylece şifrelenmiş işlemeye öncelik verilerek gizlilik standartlarının korunduğu vurgulanıyor.

IOS İÇİN "LIQUID GLASS" ARAYÜZÜ

Telegram, yapay zeka özelliklerinin yanı sıra iOS platformu için "Liquid Glass" stilini benimseyen tamamen yenilenmiş bir arayüz tanıttı.

Şeffaflık, ışık kırılma efektleri ve pürüzsüz katmanlar içeren bu yeni tasarım uygulamaya çok daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Kullanıcılar diledikleri takdirde güç tasarrufu ayarları menüsünden bu yeni görsel efektleri kapatabiliyor.