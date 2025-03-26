Telegram CEO'sundan WhatsApp eleştirisi: Ucuz taklit

Haber Merkezi

Telegram CEO'su Pavel Durov, son yaptığı açıklamalarla teknoloji dünyasının gündemine oturdu.

Fransa'dan Dubai'ye dönen Durov, Telegram'ın aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını ve dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması haline geldiğini duyurdu.

Ancak Durov'un açıklamalarının en çok dikkat çeken kısmı, WhatsApp'a yönelik sert eleştirileri oldu.

DUROV'DAN WHATSAPP'A AĞIR ELEŞTİRİLER

Durov, WhatsApp'ı "ucuz, sulandırılmış bir Telegram taklidi" olarak nitelendirdi. WhatsApp'ın, Telegram'ın yeniliklerini kopyalamaya çalıştığını ve kendilerini yavaşlatmak için milyarlarca dolar harcadığını iddia etti.

Ancak Durov, WhatsApp'ın başarısız olduğunu ve Telegram'ın büyüyerek karlı hale geldiğini belirtti. Ayrıca, Telegram'ın WhatsApp'ın aksine bağımsızlığını koruduğunu vurguladı.

TELEGRAM'IN BÜYÜME RAKAMLARI

Durov, Telegram'ın kullanıcı etkileşiminin de arttığını açıkladı. Ortalama bir kullanıcının Telegram'ı günde 21 kez açtığını ve uygulamada günlük 41 dakika geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Telegram'ın 2024 yılı kârının 547 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Durov'un açıklamaları, mesajlaşma uygulamaları arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi.

WhatsApp'ın dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunurken, Telegram'ın da hızla büyüyen bir kullanıcı tabanı var.