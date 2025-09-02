Telegram'a birbirinden kullanışlı birçok yeni özellik eklendi

WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve platformu daha eğlenceli hale getirmek için bir dizi yeni özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketin 31 Ağustos'ta yayınladığı son güncelleme ile gelen bu yeni özellikler, profillerden çıkartmalara, temalardan hediye sistemine kadar uygulamanın birçok alanında önemli yenilikler getiriyor.

Bu yeniliklere erişmek için App Store veya Google Play Store üzerinden Telegram uygulamanızı en son sürüme güncellemeniz yeterli. Gelin şimdi bu yeni özelliklerin detaylarına yakından bakalım.

PROFİLİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN: MÜZİK VE YENİ TASARIM

Yeni güncellemeyle gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, artık profilinize favori müziğinizi ekleyebilmeniz.

Herhangi bir sohbette dinlediğiniz bir şarkıyı, medya oynatıcıdaki "Profile Ekle" butonuyla tek dokunuşta profilinizde, fotoğrafınızın altında şık bir çubukta gösterebilirsiniz.

Profilinize yeni parçalar ekledikçe, uygulama otomatik olarak önceki şarkıları içeren bir çalma listesi de oluşturacak.

Ayrıca Android cihazlardaki profil bölümü de yenilendi. Yakın zamanda düzenlenen bir yarışma sonucunda seçilen tasarımla, Android'deki profiller artık iOS'te ilk kez sunulan kaydırma animasyonlarına sahip şık bir yeni tasarıma kavuştu.

Artık birisi profilinizi açtığında ilk olarak hangi sekmenin (örneğin, kaydedilen hikayeleriniz veya hediye koleksiyonlarınız) görüneceğini de seçebilirsiniz.

ÇIKARTMALAR İÇİN YENİ MİNİ UYGULAMA

Telegram'ın popüler çıkartma özelliği de yeni bir boyuta taşınıyor. Kullanıcılar, yerleşik düzenleyici ile özel çıkartmalar oluşturabilir ve paketleri "@Stickers" botu üzerinden yönetebiliyorlardı.

Artık, yeni @Stickers mini uygulaması ile çıkartmalar ve ifadeler oluşturabilir, paketlerinizi yönetebilir ve hatta kullanımlarıyla ilgili ayrıntılı istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

HEDİYELER VE TEMALAR İÇİN YENİLİKLER

Telegram'ın hediye ve tema özellikleri de bu güncellemeyle zenginleşiyor. Bireysel sohbetlere uygulanabilen temalara, Telegram hediyelerine dayalı onlarca yeni dinamik sohbet duvar kağıdı eklendi.

Sohbet sahipleri artık bunları herhangi bir özel sohbette özel tema olarak ayarlayabilirler.

Hediye sisteminde ise artık başka bir kullanıcının profilindeki bir hediyeyi yükseltmesine yardımcı olmak için ona "yıldız" gönderebilirsiniz.

Ayrıca bir hediyenin özelliklerine bakarken, yeni "Değer" alanı onun tahmini yeniden satış fiyatını ve koleksiyondaki diğer hediyelerin ortalama satış fiyatı gibi istatistikleri gösteriyor.