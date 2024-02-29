Televizyon satın alırken dikkat etmeniz gereken tüm detaylar Günümüzde yeni teknolojilere ve birbirinden farklı özelliklere sahip akıllı televizyon modelleri satılıyor. TV satın alırken dikkat etmeniz gereken detayları anlattık.

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Televizyonlar, ev eğlencesinin temel bir parçası haline geldiğinden, doğru televizyonu seçmek oldukça önemli.

Pazardaki çeşitlilik ve teknolojideki hızlı değişim, alıcıları doğru seçime yönlendirmek konusunda zorlayıcı olabiliyor.

Peki Akıllı TV alırken nelere dikkat edilmeli? İşte akıllı TV satın almadan önce kontrol etmeniz gereken en önemli özelliklerden bazıları:

1. Ekran boyutu ve çözünürlük

İlk olarak, odanızın boyutuna uygun bir ekran boyutu seçmek önemlidir. Büyük bir odada küçük bir ekran sizi tatmin etmeyebilir, ancak çok büyük bir ekran da göz yorucu olabilir.

Ayrıca, yüksek çözünürlüklü bir ekran (örneğin, 4K veya 8K) daha net ve canlı görüntüler sunar.

En iyi görüntü kalitesine sahip akıllı televizyon almayı planlayan kullanıcılar için 4K TV’lerin daha iyİ bir seçenek olduğunu belirtelim.

Şu anda bazı markalar 8K TV seçenekleri sunsa da henüz bu standarda geçmemiz için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

2. İşletim sistemi

Televizyonun işletim sistemi, kullanıcı arayüzü, uygulama desteği ve kullanım kolaylığı açısından önemlidir.

Popüler işletim sistemleri arasında Android TV, webOS, Tizen ve Roku OS bulunmaktadır. İşletim sistemi, televizyonun akıllı özelliklerinin performansını belirler.

LG TV'ler WebOS, Samsung TV'ler Tizen ve geriye kalan modellerin çoğu Android TV ile karşımıza çıkıyor.

Bu işletim sistemlerinin tamamı, sık kullanılan birçok uygulamaya destek veriyor. Ancak yine de Android TV'lerin daha çok uygulamaya sahip olduğunu unutmayın.

3. Görüntü işleme ve renk doğruluğu

Görüntü işleme yetenekleri ve renk doğruluğu, televizyonunuzun görüntü kalitesini belirleyen önemli faktörlerdir.

İyi bir görüntü işleme motoru, düşük çözünürlüklü içerikleri bile daha iyi hale getirebilir ve renklerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Bu nedenle TV satın alırken içerisindeki bileşenleri mutlaka araştırın. Ayrıca, alacağınız TV'yi mağazada incelemeyi unutmayın.

4. Akıllı özellikler ve bağlantı

Günümüzde birçok televizyon akıllı özelliklere sahiptir ve internete bağlanarak çevrimiçi içeriklere erişim sağlar.

Wi-Fi, Bluetooth ve HDMI gibi bağlantı seçeneklerinin yanı sıra USB ve diğer giriş çıkışlarının da bulunması önemlidir.

Kullanım ihtiyaçlarınıza göre, satın alacağınız televizyonun kaç adet HDMI veya USB bağlantı noktasına sahip olduğun kontrol edin.

5. Ses kalitesi

İyi bir görüntü kalitesinin yanı sıra, iyi bir ses kalitesi de önemlidir. Dahili hoparlörlerin kalitesi ve ses ayarları, televizyonunuzu izlerken daha etkileyici bir deneyim sunabilir.

Özellikle, Dolby Atmos ve DTS:X gibi ses teknolojileri, çevresel ses deneyimini iyileştirebilir ve ev sinema sistemi için daha zengin bir ses sağlayabilir.

6. Marka ve garanti

Güvenilir bir markadan televizyon satın almak, ürünün kalitesi ve satış sonrası hizmetler açısından önemlidir. Ayrıca, uzun vadeli koruma için geniş bir garanti süresi sunan bir üreticiyi tercih etmek de akıllıca olacaktır.

7. Panel tipi

TV alırken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerin başında panel tipi geliyor. LCD, LED, OLED ve QLED gibi farklı ekran teknolojileri bulunmakta.

OLED ve QLED paneller genellikle daha zengin renkler ve derin siyahlar sunar, ancak fiyatları daha yüksektir.

LCD ve LED paneller ise daha ekonomik bir seçenektir ve geniş bir fiyat aralığında bulunabilir.

Genellikle tüketiciler, televizyon satın alırken OLED ve QLED paneller arasındaki farkı anlamakta güçlük çekiyor. Gelin bu konu hakkında daha fazla detaya bakalım.

QLED nedir, ne değildir

Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir.

Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.

QLED; plazma, OLED veya MicroLED gibi yayıcı bir ekran teknolojisi değildir . Kuantum noktaları, doğrudan gördüğünüz renkleri yaymaz.

Bu noktalar neredeyse bir LED TV panelindeki bir filtre gibi davranan bir filmin üzerine yayılmışlardır. LED arka ışıkları bu filmden geçer, ışık ideal bir renk sıcaklığına getirilir ve böylelikle parlaklık ve renk önemli ölçüde artar.

OLED nedir, ne değildir

OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse; OLED'ler, elektrikle beslendiklerinde ayrı olarak aydınlanabilen organik bileşiklerden üretilirler.

Tek bir OLED, aslında ekrandaki tek bir pikselin boyutudur. Bu nedenle bu piksellerin TV ekranınızı doldurmaları için milyonlarca ışığın yanması ve kapanması gerekir.

Bu nedenle bir OLED TV'nin pikselleri kapatıldığında tamamen siyah renkte ve kapalı halde görünür. OLED TV'ler diğer teknolojilere göre daha ince yapılabilir ve hatta esnetilebilir.

Hangisini tercih etmeliyim

QLED; parlaklık kabiliyeti, erişilebilirlik, boyut ve kullanım ömrünü içeren çok sayıda avantaja sahip olduğu için OLED'e göre bir adım önde.

Birçok televizyon kullanıcısı için QLED TV'ler her zaman ilk tercih olacaktır, çünkü bu teknoloji özellikle gündüz saatlerinde daha net bir görüntü sunuyor.

OLED ise daha iyi siyah seviyeleri, daha iyi kontrast oranları ve daha iyi bir görüş açısı sunuyor.

Daha hafif ve daha ince olan OLED TV'ler, aynı zamanda daha az enerji harcar. Özellikle karanlık ortamda televizyon izlemeyi seven kullanıcılar için OLED iyi bir seçim olacaktır.