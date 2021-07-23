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- Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 16:51
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 11 yeni oyun eklenecek.
EKLENECEK OYUNLAR
Eklenenler:
- Battlefield V (Konsol, PC)
- Cris Tales - (Konsol, PC)
- Atomicrops - (Konsol, PC)
- Raji: An Ancient Epic - (Konsol, PC)
- Last Stop - (Konsol, PC)
26 Temmuz
- Blinx: The Time Sweeper - (Konsol)
- Crimson Skies: High Road to Revenge - (Konsol)
27 Temmuz
- Microsoft Flight Simulator - (Xbox Series X|S)
29 Temmuz
- Lethal League Blaze - (Konsol, PC)
- Omno - (Konsol, PC)
- Project Wingman - (PC)
- The Ascent - (Konsol, PC)
KALDIRILACAK OYUNLAR
31 Temmuz
- It Lurks Below - (Konsol, PC)
- The Touryst - (Konsol, PC)
- UnderMine - (Konsol, PC)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.