Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 11 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

Eklenenler:

Battlefield V (Konsol, PC)

Cris Tales - (Konsol, PC)

Atomicrops - (Konsol, PC)

Raji: An Ancient Epic - (Konsol, PC)

Last Stop - (Konsol, PC)

26 Temmuz

Blinx: The Time Sweeper - (Konsol)

Crimson Skies: High Road to Revenge - (Konsol)

27 Temmuz

Microsoft Flight Simulator - (Xbox Series X|S)

29 Temmuz

Lethal League Blaze - (Konsol, PC)

Omno - (Konsol, PC)

Project Wingman - (PC)

The Ascent - (Konsol, PC)

KALDIRILACAK OYUNLAR

31 Temmuz

It Lurks Below - (Konsol, PC)

The Touryst - (Konsol, PC)

UnderMine - (Konsol, PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.