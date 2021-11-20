Tesla çalışanı, tacize uğradığını iddia ederek şirkete dava açtı

Bir Tesla fabrika işçisi, cinsel taciz iddiasıyla geçtiğimiz günlerde şirkete dava açtığını duyurdu.

Bir Tesla fabrikası çalışanı, şirketteki kadın çalışanların ve kendisinin süreklü olarak cinsel tacize uğradığını iddia etti ve mahkemenin yolunu tuttu.

Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında şu an çalışan bir işçi olan Jessica Barraza, gece vardiyasında çalıştığını ve iş arkaşları ve amirleri tarafından sürekli olarak sözlü ve fiziksel tacize uğradığını söyledi.

"YÖNETİCİLER TACİZ UYGULUYOR"

Barraza, "Tesla'daki yaygın cinsel taciz kültürü, denetçiler ve yöneticiler tarafından biliniyor ve genellikle onlar tarafından uygulanıyor. Ancak Tesla bu konuda sesini çıkarmıyor." dedi.

Tesla çalışanı, üç yıl boyunca tacize maruz kaldığını, bu durumu defalarca insan kaynakları ekibine bildirmesine rağmen herhangi bir geri dönüş almadığını söylüyor.

Kadın ve avukatı, Tesla'nın olaylardan haberdar olmasına rağmen tesiste cinsel tacizi önlemeyerek yasaları çiğnediğini belirtiyor.

38 yaşındaki kadın, iş arkadaşlarının izinsiz olarak sırtına ve bacaklarına dokunduğu durumlar da dahil olmak üzere, birkaç örneği ayrıntılı olarak anlattı.

Davaya göre, olaylar Barraza'nın fabrikada kendini güvensiz hissetmesine ve sık sık panik atak geçirmesine neden oldu.

Avukatın mahkemeye sunduğu ifadede, "Yeniden tacize uğramaktan korktuğu için işe dönmekten korkuyor. Artık kamusal alanlarda tanımadığı erkeklerin yanında yalnız kalmaktan çekiniyor. Doktoru onu işten aldı, ilaç tedavisi ve terapi görüyor. Artık eskisi gibi değil." ifadeleri yer aldı.

Avukatlar, fabrikadaki tacizi durdurmak için mahkeme emriyle birlikte Barraza için tazminat istiyorlar.

BAZI ÇALIŞANLAR DOĞRULADI

Fremont fabrikasındaki üç mevcut ve eski Tesla çalışanı, Barraza'nın birkaç iddiasını doğruladı ve tacize tanıklık ettiklerini söyledi.

Barraza, Tesla'nın şirket kültürüyle sorun yaşayan tek işçi değil. Geçen ay bir federal mahkeme, Fremont fabrikasında bir çalışanın ırkçı tacize ve ayrımcılığa maruz kaldığını tespit etmiş, Tesla'nın çalışana yaklaşık 137 milyon dolar ödemesine karar vermişti.