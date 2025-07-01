Tesla, Çin’de ilk V4 Supercharger istasyonlarını kurdu

Tesla, Çin'deki şarj ağını en yeni teknolojisiyle güçlendirerek V4 Supercharger ünitelerinin ilk partisini devreye aldığını duyurdu.

Şanghay, Zhejiang, Gansu ve Chongqing'deki yedi istasyonda hizmete giren yeni şarj cihazları, hem Tesla hem de diğer marka elektrikli otomobil sahiplerinin kullanımına açık olacak.

ÇİN'DEKİ MEGAWATT SEVİYESİNDE ŞARJ YARIŞI

Tesla'nın 500 kW'lık V4 hamlesi, Çin pazarındaki yerli oyuncuların megawatt (1.000 kW) seviyesinde ultra hızlı şarj teknolojilerine geçtiği bir dönemde geldi.

Özellikle en büyük rakibi BYD, 1 MW gücünde ve beş dakikada 400 km menzil vadeden kendi şarj ünitelerini kurmaya devam ediyor.

TESLA'NIN ŞARJ AĞI GENİŞLİYOR

Bu yeni istasyonlarla birlikte Tesla, Çin anakarasında 2 bin 100'den fazla Supercharger istasyonuna ve 11 bin 600'den fazla şarj ünitesine ulaştı.

Şirketin dünya genelindeki toplam Supercharger ünitesi sayısı ise 70 bini geçmiş durumda.