Tesla, insansı robot Optimus'un üretimini durdurdu

Elon Musk'ın en iddialı projelerinden biri olan insansı robot Optimus ile ilgili Çin'den gelen haberler, projenin beklenmedik bir duraklama dönemine girdiğini gösteriyor.

Tedarik zinciri kaynakları, Tesla'nın donanım ve yazılımda yapılacak tasarım ayarlamaları nedeniyle Optimus için parça tedarikini yaklaşık iki ay sürebilecek şekilde askıya aldığını bildirdi.

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ RİSK ALTINDA

Bu ani durdurma kararı, Elon Musk'ın daha önce bu yıl için açıkladığı 5 bin adetlik Optimus üretim hedefini neredeyse ulaşılamaz hale getirdi.

Kaynaklar, Tesla'nın mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 1.000 adet robot ürettiğini ve parça tedarikinin durmasıyla hedefe ulaşmanın imkansızlaştığını belirtiyor.

Üretimin durdurulmasının arkasında, eklemlerde aşırı ısınma, pillerin kısa ömürlü olması ve ellerin düşük yük kapasitesi gibi donanımsal zorluklar yatıyor.

Projenin başına, Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD'nin başındaki isim olan Ashok Elluswamy'nin getirilmesi, şirketin seri üretim öncesi bu sorunları çözmeyi hedeflediğini gösteriyor.

OPTIMUS'UN MEVCUT PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA

İçeriden sızan bilgilere göre Optimus, şu anda sadece Tesla'nın batarya atölyelerinde basit taşıma görevlerinde kullanılıyor ve verimliliği bir insanın yarısından bile daha az.

Geçen yılki tanıtım etkinliğinde sergilenen dans etme gibi karmaşık görevlerin ise aslında mühendisler tarafından uzaktan kontrol edildiği belirtiliyor.