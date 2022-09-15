Tesla modelleri için Steam desteği ertelendi

Elon Musk, daha önce Ağustos 2022 olarak açıkladığı Steam entegrasyonunun ertelendiğini duyurdu.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle oyun içi eğlence sistemine bir hayli önem veriyor.

Şirket, daha önce otomobillerdeki büyük ekranda oyun oynanmasına izin vermişti. Ancak şirketin oyun planları bununla sınırlı kalmayacak.

Elon Musk, Steam'deki oyunların Tesla modellerinde oynanabilmesi için çalışma yaptıklarını bu yılın başlarında açıklamıştı.

Bu kapsamda, Steam'in özel bir Tesla sürümü olacak ve araç içi ekranlardan oyunlar indirilebilecek.

Steam entegrasyonu ertelendi

Elon Musk, entegrasyon işlemlerinin Ağustos 2022'de tamamlanacağını ve kullanıcıların, Steam'e ulaşabileceklerini söylemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Musk, özelliğin hala test aşamasında olduğunu duyurdu. Özelliği yeni test ettiğini söyleyen ünlü milyarder, ne zaman yayınlanacğaı hakkında bilgi vermedi.

Tesla, yenilenen Model S ve Model X'in tanıtımında bu araçlara entegre edilen oyun bilgisayarının oldukça güçlü olduğunu daha önce açıklamıştı.

Sistemin 10 teraflops işlem gücüyle en yeni konsollarla boy ölçüşebilir kapasitede olduğu belirtilmişti.