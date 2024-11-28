Threads, kasım ayında 35 milyon yeni kullanıcıya ulaştı

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Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads için kasım ayı ortasında 15 milyon yeni kayıt duyurmuştu. Bu rakam, kasım ayı genelinde 35 milyona yükseldi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise yakın zamanda yatırımcılara uygulamanın aylık 275 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi.

Bu rakamlar, Threads'in hızla büyüyen bir sosyal medya platformu olduğunu ve Twitter'a ciddi bir rakip haline geldiğini gösteriyor.

THREADS'İN YÜKSELİŞİ

Threads, Meta tarafından Twitter'a alternatif olarak geliştirilen bir mikroblog platformu. Lansmanından bu yana hızla büyüyen platform, özellikle Facebook ve Instagram kullanıcıları arasında popülerlik kazandı.

Meta, Threads'in yeni kullanıcılar kazanması için Facebook ve Instagram'da platformun reklamlarını ve gönderilerini gösteriyor.

Threads, kullanıcıların dikkatini çekmek için sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. Yakın zamanda özel beslemeler ve varsayılan beslemeyi değiştirme gibi özellikler ekleyen platform, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Threads'in yanı sıra Bluesky gibi diğer mikroblog platformları da hızla büyüyor. Bluesky, yakın zamanda 20 milyon kullanıcı sınırını geçti.

Üç mikroblog platformu, kullanıcıların dikkatini çekmek için kıyasıya bir rekabet içinde. Bu rekabet, kullanıcılar için daha fazla özellik ve daha iyi bir deneyim anlamına geliyor.