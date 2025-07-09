TikTok, Instagram ve YouTube videoları, beyninizi değiştiriyor

NeuroImage dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, TikTok ve benzeri kısa video platformlarının beyin fonksiyonlarını yeniden şekillendirebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Çalışmaya göre, bu platformlara yönelik bağımlılık, kişileri daha dürtüsel kararlar almaya itiyor ve finansal kayıplara karşı daha az hassas hale getiriyor.

KUMAR VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE BENZERLİKLER VAR

Araştırmacılar, kısa biçimli video bağımlılığı ile kumar veya madde bağımlılığı gibi diğer davranışlar arasında çarpıcı paralellikler kuruyor.

Her iki durumda da bireylerin, uzun vadeli sonuçları göz ardı ederek anlık ödülleri ve tatmini önceliklendirme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

RİSK ALMA EĞİLİMİ ARTIYOR, "KAYIPTAN KAÇINMA" AZALIYOR

Çalışma, TikTok bağımlılığı belirtileri gösteren kişilerin "kayıptan kaçınma" eğilimlerinin daha az olduğunu buldu; bu normalde insanları riskli davranışlardan koruyan bir özellik.

Bu durum, kişilerin özellikle para söz konusu olduğunda riskleri tartma ve mantıklı kararlar alma yeteneğinin azalmasına yol açabilir.