TikTok, Instagram'ın sevilen özelliğini test etmeye başladı

Popüler video paylaşım platformu TikTok, TechCrunch'a yaptığı açıklamada "bülten panoları" (bulletin boards) adını verdiği yeni bir mesajlaşma aracını test ettiğini doğruladı.

Bu özellik, rakip platform Instagram'ın 2023'te başlattığı yayın kanalları özelliğine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni TikTok özelliği, markaların ve içerik üreticilerinin takipçileriyle herkese açık, tek yönlü (bire çok) mesajlar paylaşmasına olanak tanıyor. Bu panolarda metin, resim ve video gönderileri paylaşılabiliyor.

Tıpkı Instagram'ın yayın kanallarında olduğu gibi, bu panolara sadece içerik oluşturucu mesaj gönderebiliyor. Takipçiler ise gönderilen içeriklere yalnızca emojilerle tepki verebiliyor.

TEST AŞAMASINDA

Bu yeni özellik, şu an için People dergisi, Paris Saint-Germain futbol kulübü ve Jonas Brothers gibi sınırlı sayıda ortakla test ediliyor.

TikTok'un "bülten panoları" özelliğini daha geniş bir kitleye ne zaman sunacağı ise henüz belirsiz.

Bu hamle, sosyal ağların rekabetçi kalmak için birbirlerinden başarılı özellikleri ödünç aldığı genel bir eğilimin parçası.

Daha önce TikTok, Instagram'dan "Hikayeler" özelliğini ödünç alırken, Instagram da TikTok'un kısa video formatını "Reels" ile kendi platformuna taşımıştı.