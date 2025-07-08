TikTok, satış öncesinde ABD'li kullanıcılar için yeni bir uygulama hazırlıyor

The Information'ın haberine göre TikTok, ABD'deki operasyonlarının satışı öncesinde önemli bir adım atarak, 5 Eylül'de ülkede video akışı uygulamasının yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu hamlenin, kullanıcı verilerinin depolanmasıyla ilgili güvenlik endişelerini gidermek ve uygulamanın gelecekteki sahiplerinin kontrolü devralmasını sağlamak için yapıldığı belirtiliyor.

MEVCUT UYGULAMA MART 2026'YA KADAR ÇALIŞACAK

Kullanıcılara yeni uygulamaya geçiş için zaman tanımak amacıyla, mevcut TikTok sürümünün Mart 2026'ya kadar çalışmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Ancak 5 Eylül'de mevcut uygulama ABD uygulama mağazalarından kaldırılacak ve kullanıcılar yeni sürüme yönlendirilecek.

SATIŞ SÜRECİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Oracle'ın da dahil olduğu Çinli olmayan bir teknoloji firmaları grubunun TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması beklenirken, orijinal sahip ByteDance'in azınlık hissesini koruyacağı belirtiliyor.

ABD'deki yasak için bir sonraki uygulama tarihi 17 Eylül olurken, satışın tamamlanabilmesi için Çin hükümetinin de onayı gerekiyor.