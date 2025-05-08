TikTok'tan ABD açıklaması: Hiçbir yere gitmiyoruz

Haber Merkezi

TikTok yöneticisi Khartoon Weiss, ABD'li büyük reklamverenlere yönelik bir sunumda, platformun geleceğine dair tam bir güven içinde olduklarını ve ABD pazarından ayrılmayı düşünmediklerini belirtti. Bu güvence, şirketin karşılaştığı ciddi yasal zorluklara rağmen geldi.

REKLAMVERENLERE YENİ DESTEK

Toplantıda TikTok, reklamverenlerin popüler trendlerden faydalanmasını sağlayacak yeni araçlar tanıttı ve özellikle kullanıcıların uygulamayı arama motoru gibi kullanma eğiliminden yararlanacak özellikler geliştireceklerini duyurdu.

Instagram ve YouTube gibi güçlü rakiplerle mücadele eden TikTok, sadece eğlence değil, aynı zamanda keşif ve alışveriş platformu olarak da konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Tüm yasal engellere rağmen TikTok'un ABD pazarında kalıcı olma ve büyüme kararlılığı devam ediyor.