TikTok'tan esinlenildi: OpenAI Sora 2 nasıl kullanılır, ücretli mi? Sora 2'nin özellikleri

Yapay zeka şirketi OpenAI, kullanıcıları ile yeni uygulamaları ve adından söz ettiren özellikleri buluşturmaya devam ediyor.

ChatGPT ile hayatımıza büyük bir yenilik katan Kaliforniya merkezli şirket, yeni üretimini tanıttı.

Kullanıma sunduğu son uygulama TikTok'a rakip olacak nitelikte.

Şirket, yeni nesil video üretim modeli Sora 2 ile birlikte Sora adını verdiği sosyal medya uygulamasını duyurdu.

OpenAI, Sora 2'yi tanıtırken "En yeni video oluşturma modelimiz, önceki sistemlere kıyasla fiziksel olarak daha doğru, daha gerçekçi ve daha kontrol edilebilir. Ayrıca senkronize diyalog ve ses efektleri de sunuyor." ifadelerini kullandı.

Peki; OpenAI Sora 2 nedir, nasıl kullanılır? Sora 2 ücretli mi? Özellikler ve daha fazlası haberimizde...

OPENAI SORA 2 NEDİR

Henüz ABD ve Kanada'da iOS için indirilebilen Sora 2, TikTok'un kısa video formatından esinlenecek oluşturuldu.

ChatGPT, Sora 2'yi tanımlarken, "Sora 2 ile, video için GPT-3.5 anı olabileceğini düşündüğümüz noktaya doğrudan geçiş yapıyoruz. Sora 2, önceki video üretim modelleri için olağanüstü derecede zor ve bazı durumlarda tamamen imkansız olan şeyleri yapabiliyor: Olimpik jimnastik rutinleri, kaldırma kuvveti ve sertlik dinamiklerini doğru bir şekilde modelleyen bir kürek tahtası üzerinde taklalar ve bir kedi can havliyle tutunurken üçlü akslar." ifadelerini kullandı.

SORA 2 ÜCRETLİ Mİ

Sora 2, başlangıçta ücretsiz olarak sunulacak ve kullanıcıların yeteneklerini özgürce keşfedebilmeleri için cömert sınırlamalar getirilecek, ancak bunlar yine de hesaplama kısıtlamalarına tabi olacak.

ChatGPT Pro kullanıcıları ayrıca deneysel, daha yüksek kaliteli Sora 2 Pro modelini sora.com adresinden kullanabilecekler.

NELER YAPILABİLİR

Belirleyici özelliklerden biri, tek seferlik kimlik kontrolünden sonra yapay zeka videolarına gerçek insanlar veya hayvanlar ekleyebilme yeteneği.

Sora uygulaması, cameo adlı özelliğe odaklanıyor: Kullanıcılar kısa bir klip ve ses örneği kaydediyor, ardından arkadaşları bunları yapay zeka tarafından oluşturulan senaryolara yerleştirebiliyor. Her kişi kendi benzerliğini kimlerin kullanabileceğini kontrol edebiliyor ve kamera hücresi videolarını silebiliyor.

Hayal gücüne dayalı, gerçek dünyada çekilmesi mümkün olmayan senaryolar da kolaylıkla hayata geçirilebilir; örneğin Mars’ta yürüyen bir panda ya da bulutların üzerinde balık tutan bir çocuk gibi...

Tarihi olayları, bilimsel süreçleri ya da teknolojik sistemleri görsel olarak anlatan videolar üretilebilir.

Üretilen videolara yalnızca görsel değil, aynı zamanda ortam sesi, efektler ve hatta karakter konuşmaları gibi ses unsurları da otomatik olarak eklenebilir.