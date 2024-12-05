Tim Cook, Apple'dan ne zaman emekli olacak: İlk açıklama geldi

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Apple CEO'su Tim Cook, Wired dergisine verdiği röportajda emeklilik planlarından ve Apple'daki geleceğinden bahsetti. Uzun yıllardır Apple'ın başında olan Cook, şirketle özdeşleşmiş bir isim haline geldi.

EMEKLİLİK SORUSUNA CEVAP

Röportajda Cook, ne zaman emekli olacağı sorusuna "Kafamdaki ses zamanı geldiğini söyleyene kadar bunu yapacağım." şeklinde yanıt verdi.

Cook, Apple'da olmaktan keyif aldığını ve bu görevi bırakmak için henüz bir neden görmediğini belirtti.

Cook, 1998 yılından beri Apple'da çalışıyor ve şirketin kurucusu Steve Jobs ile yakın bir çalışma ilişkisi içindeydi. Cook, Jobs'u "tanıştığım en sıra dışı CEO" olarak nitelendirdi.

Cook, Apple Park'ta Steve Jobs'un varlığını hissettiğini ve bunun Apple'da çalışmaya devam etmesinin bir nedeni olduğunu söyledi.

Tim Cook, Steve Jobs'un ölümünden sonra Apple'ı başarıyla yönetti. Şirketin hisse değerini artıran ve yeni ürünler piyasaya süren Cook, Apple'ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi.

Cook'un ne zaman emekli olacağı henüz belli değil. Ancak, Apple gibi büyük bir şirketi yönetmenin zorlu bir görev olduğu ve Cook'un sağlığına dikkat ettiği düşünüldüğünde, emekliliğinin yakın zamanda gerçekleşmeyebileceği tahmin ediliyor.