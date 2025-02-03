Tim Cook duyurdu: Apple'ın yapay zekası daha fazla dil destekleyecek

Haber Merkezi

Apple, yapay zeka platformu Apple Intelligence'ın dil desteğini genişletiyor. Nisan ayında yayınlanacak bir güncellemeyle Apple Intelligence, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince dillerini de destekleyecek.

Apple Intelligence, nisan ayında Avrupa'da da kullanıma sunulacak. Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle Avrupa'da geciken Apple Intelligence, iPhone ve iPad'lerde kullanılabilir olacak.

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Apple, Apple Intelligence ile yapay zeka alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Apple Intelligence, Siri, Yazma Araçları ve diğer Apple uygulamalarında yapay zeka destekli özellikler sunuyor.

Apple CEO'su Tim Cook, ekran bağlamını anlayabilen yeni Siri sürümünün önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını da açıkladı.