Tıpta yeni dönem: Burun robotları kronik sinüs enfeksiyonlarını tedavi ediyor

Bilim insanları, kalıcı sinüs enfeksiyonlarına neden olan ve antibiyotiklere karşı oldukça dirençli olan bakteri kolonilerini (biyofilmler) yok edebilen "burun robotları" geliştirdi.

Hong Kong Çin Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından icat edilen bu teknoloji, zorlu enfeksiyonların tedavisinde yeni bir çığır açabilir.

TOZ BÜYÜKLÜĞÜNDE MANYETİK ROBOTLAR

Geliştirilen mikrorobotlar, aslında her biri bir toz zerresi büyüklüğünde olan, bakır katkılı özel parçacıklar. Bu parçacıklar, bir tüp aracılığıyla hastanın sinüs boşluklarına iletiliyor.

Daha sonra, bir manyetik alan kullanılarak bu minik robotlar enfeksiyonun olduğu bölgeye hassas bir şekilde yönlendiriliyor.

Bu, ilacın sadece hedeflenen bölgeye ulaşmasını sağlayan minimal invaziv bir yöntem.

BİYOFİLMLERİ PARÇALAYARAK ENFEKSİYONU YOK EDİYOR

Mikrorobotlar hedefe ulaştığında, bir optik fiberden gelen ışıkla aktive ediliyor. Işık, robotların ısınarak biyofilmin etrafındaki kalın mukusu inceltmesini sağlıyor.

Ardından biyofilmin daha derinlerine nüfuz eden robotlar, bakterileri öldüren ve biyofilmi parçalayan kimyasallar salgılıyor.

Tavşanlar üzerinde yapılan testlerde, bu yöntemin bakteri konsantrasyonunu yüzde 90'dan sadece yüzde 1'e düşürdüğü ve sağlıklı hücrelere zarar vermediği görüldü.