Toyota'nın Avrupa satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

Haber Merkezi

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk dokuz ayında etkileyici bir satış performansı sergileyerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ocak-Eylül döneminde 912 bin 671 adet araç satan şirket, Avrupa otomobil pazarındaki büyüme hızını geride bırakarak yüzde 6'lık bir artış kaydetti.

Bu başarının arkasında ise hibrit modellerin önemli bir rol oynadığı görülüyor. Toyota'nın tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerinden oluşan ürün gamı, Avrupa satışlarının yüzde 75'ini oluşturdu.

HİBRİT MODELLER BAŞI ÇEKİYOR

Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon stratejisi, satış rakamlarına da yansıdı. Tam elektrikli araç satışları yüzde 28, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 37 ve tam hibrit satışları yüzde 9 artış gösterdi. Bu da hibrit teknolojisine olan ilginin giderek arttığını gösteriyor.

TÜRKİYE'DE DE LİDER

Toyota'nın hibrit modelleri, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. İlk 9 ayda Türkiye'de 21.741 adet hibrit araç satan Toyota, bu alanda pazar liderliğini elinde bulunduruyor.

Corolla Sedan Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de en çok tercih edilen hibrit modeller arasında yer alıyor.

YARIS CROSS, EN ÇOK SATAN MODEL

Avrupa'da en çok satan Toyota modelleri arasında ise Yaris Cross, Yaris, Corolla ve Toyota C-HR öne çıkıyor.

Yaris Cross, 155 bin 527 adetle satışlarda liderliği göğüslerken, onu 133 bin 634 adetle Yaris, 121 bin 519 adetle Corolla ve 97 bin 698 adetle Toyota C-HR takip ediyor.