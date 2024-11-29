Toyota'nın küresel üretimi ekim ayında düştü

Haber Merkezi

Toyota'nın ABD'deki üretimi, Grand Highlander ve Lexus TX modellerinde yaşanan hava yastığı sorunu nedeniyle dört ay boyunca durdurulmuştu.

Bu durum, ekim ayında ABD'deki üretimin yüzde 13 oranında azalmasına neden oldu. Toyota, Indiana tesislerindeki üretimin ocak ayında normale dönmesini bekliyor.

Çin'de ise yerel markalarla artan rekabet, Toyota'nın üretimini olumsuz etkiledi. Ekim ayında Çin'deki üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında geriledi.

JAPONYA'DA ÜRETİM ARTTI

Toyota, Japonya'daki üretimini ise yüzde 8 oranında artırmayı başardı. Bu artış, bir yıl önce yaşanan tedarikçi kazasının ardından toparlanma sürecinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Japonya, Toyota'nın küresel üretiminin üçte birini karşılıyor.

EKİMDE ÜRETİM GERİLEDİ

Toyota, ekim ayında küresel üretiminde üst üste dokuzuncu ayda da düşüş yaşadığını açıkladı. Üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında azalarak 893 bin 164 adede geriledi.

SATIŞLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Üretimdeki düşüşe rağmen Toyota, ekim ayında küresel satışlarını yüzde 1,4 artırarak 903 bin 103 adede çıkardı. Bu rakam, ekim ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Toyota'nın üretim ve satış verileri, lüks markası Lexus'u içeriyor ancak grup şirketleri Hino ve Daihatsu'yu kapsamıyor.

Şirket, küresel otomobil pazarındaki dalgalanmalara rağmen satışlarını artırmayı başarmış olsa da üretimdeki zorluklar ve özellikle Çin ile ABD gibi büyük pazarlardaki sorunlar, şirketin karşı karşıya olduğu rekabetin devam ettiğini gösteriyor.