Toyota'nın yeni uzay aracının ismi belli oldu

Toyota'nın, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile birlikte geliştirdiği uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi. İşte yeni uzay aracına ait tüm detaylar.

Japon otomobil üreticisi Toyota, her ne kadar piyasaya sürdüğü otomobilleri ile tanınsa da uzay alanında da oldukça etkin.

Japon şirket, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'ın yüzeyinde kullanılacak bir araç geliştiriyor.

Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen ve 2029 yılında Ay'a gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan uzay aracına "LUNAR CRUISER" ismi verildi.

Toyota'nın açıklamasına göre, LUNAR CRUISER, Toyota'nın Land Cruiser modeline gönderme yapıyor. LUNAR CRUISER, Ay'ın yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz bir keşif imkanı sağlamak üzere geliştiriliyor.

KISA SÜRE SONRA TANITILACAK

LUNAR CRUISER isimli aracın kısa bir süre sonra tanıtılması planlanıyor. Bununla birlikte, her teknolojik parçanın ve prototip Ay aracının üretimi için çalışmalar da bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalar arasında simülasyonların kullanımı, sürüş sırasında ısı dağılımı performansı, prototip lastiklerin değerlendirilmesi, sanal gerçekliğin kullanımı ve LUNAR CRUISER'ın kabininde yer alacak ekipmanların düzeni için tam ölçekli modeller yer alıyor.