TSE, yapay zeka ile standartları yeniden tanımlıyor

AA & Ensonhaber

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı ve TSE'nin 70 yıllık geçmişinde standardizasyon ve kalite bilincinin yaygınlaşmasında, ayrıca uygunluk değerlendirme sektörünün gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

Şahin, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü etkinliklerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ISO Başkanı Dr. Sung Hwan Cho'nun katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. TSE'nin 16 Ekim 1954'te kurulduğunu ifade eden Şahin, enstitünün çeşitli alanlarda standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi yaptığını aktardı. Türkiye genelinde 25 yerleşkede, 180’den fazla uzmanlık alanında 18 binden fazla deney ve kalibrasyon yöntemi sunarak, 2 binden fazla ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip 22 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Şahin, TSE'nin Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer yapı denetimi kuruluşu" olarak yetkilendirildiğine de dikkat çekerek, bu projede 168 tesisin yapı denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Yerli malzemelerin kullanımını artırmak için yaptıkları düzenlemelerle sanayicilere destek sağladıklarını ifade eden Şahin, Akkuyu NGS Projesi'nde yaklaşık 664 milyon dolarlık yerli malzemenin sanayicilerden temin edilerek kullanıldığını aktardı.

Şahin, TSE olarak Türkiye'de gerçekleştirilen ve planlanan nükleer projelerde yapı denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere, ülkemizde inşa edilecek nükleer güç santrallerinde yerli bir kurum olarak geniş kapsamlı hizmet sunmanın öncelikli stratejileri arasında olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut projelerinde uygulama öncesi sahadan aldıkları yapı malzemelerini titizlikle test ettiklerini ve şeffaf sonuçlarla standartlı ürün kullanımını desteklediklerini ekledi.

YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN "YEŞİL OSB SERTİFİKASYON" SİSTEMİ

Şahin, helal belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişleterek gıda ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra helal turizm belgesini de hizmet alanlarına dahil ettiklerini vurguladı. TSE'nin, helal gıda ve kozmetik alanındaki başarılarının yanı sıra helal turizm sektöründe de İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü standartlarına göre Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen ilk belgelendirme kuruluşu olduğunu belirtti. Ocak 2023'ten itibaren helal turizm alanında standartlar belirlemeye başlayan enstitü, bu süreçte 5 ay içinde 4 işletmeye helal belgesi verdi.

Ayrıca, Şahin, 2023 yılı itibarıyla "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi" projesini uygulamaya alarak, belediyeler ve sanayi kuruluşlarının suyun etkin ve verimli kullanımını desteklemeyi amaçladıklarını hatırlattı. Bu sistemin, su israfının önlenmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesi için gerekli standartları belirlediğine dikkat çeken Şahin, suyun depolanması, arıtılması ve geri kazanılması aşamalarında enerji ve su kayıplarını göz önünde bulundurarak kuruluşlara verimlilik hesabı yaptırdıklarını ve su yönetimini disiplin altına aldıklarını açıkladı.

Şahin, yeşil bir geleceği hedefleyerek Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sertifikasyon Sistemi'ni hayata geçirdiklerini ve bu süreçte 2053 net sıfır emisyon hedefine uygunluk değerlendirme faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesi'nin temel amacının, Türkiye’deki sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda "sürekli gelişim" ilkesini benimseyerek uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Şahin, Yeşil OSB'lerin, kaynak yönetimi ve atık azaltma, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel unsurları tüm faaliyetlerine entegre ettiğini belirterek, bu sistemin işletmelere ekonomik büyümeyi desteklerken sosyal refahı artıracak şekilde doğal çevreyle uyum içinde faaliyet göstermeleri için bir platform sunduğunu kaydetti. Enstitü tarafından gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirmesi ile sanayi ve sanayicilerin yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için sürekli gelişimini desteklemek adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

KALİTE KAMPÜSÜNDE YENİ DENEY ALANLARI

Şahin, "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde hayata geçirilen önemli projelerden biri olan TSE Kalite Kampüsü’nün, Ankara'nın Temelli bölgesinde 90 bin metrekarelik bir alanda inşasının tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Bu kampüs tamamlandığında, sanayicilere yüksek standartlarda hizmet sunma kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Kampüste, yapı malzemeleri, kimya, gıda, elektroteknik, enerji teknolojileri, metal ve kalibrasyon alanlarında toplamda 7 laboratuvarın inşa edildiğini ifade eden Şahin, şu bilgileri paylaştı:

Kampüs, ulusal ve uluslararası mevzuatlarla uyumlu olarak, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka testleri gibi yenilikçi alanlarda da test faaliyetleri gerçekleştirecek. Teknolojik standartlarda inşa edilen laboratuvarlarla, yurtdışında son derece yüksek olan deney ücretleri nedeniyle yaşanan döviz kaybı, zaman kaybı, iş gücü ve mali kayıpların önüne geçilecek. TSE Kalite Kampüsü sayesinde, ülkemizin, bölgenin ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duyduğu bağımsız ve tarafsız uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulacak. Bu süreç, teknolojik bilginin ülkemize kazandırılması, yerli sermayenin yurtiçinde kalması, yerli ve milli yetkinliklerin geliştirilmesi ve insan kaynağının güçlendirilmesi gibi stratejik kazanımlar elde edilmesine de olanak tanıyacak. Ayrıca, kampüste elektrikli araçların şarj istasyonları, elektrikli araç bataryalarının testleri, orta gerilim kablo laboratuvarı, tıbbi cihazlar laboratuvarı ve motosiklet kaskları deney laboratuvarı gibi dışa bağımlılığı azaltacak yeni laboratuvarların kurulması da planlanıyor.

Şahin, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna daha fazla katkıda bulunma amacıyla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.