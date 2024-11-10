TSMC, Çinli şirketler için gelişmiş yapay zeka çipleri üretmeyi bırakacak

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC, ABD'nin artan baskısı sonucunda Çinli şirketler için gelişmiş yapay zeka çiplerinin üretimini durdurma kararı aldı.

Financial Times'ın haberine göre, Tayvanlı şirket, Çin'deki müşterilerine 7 nanometre ve daha küçük modellerde yapay zeka çipleri üretmeyi bırakacağını bildirdi.

HUAWEI'NİN ABD YAPTIRIMLARINI İHLAL ETMESİ, TSMC'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu kararın arkasında, Huawei'nin ABD yaptırımlarını ihlal ederek TSMC çiplerini kullanmasının ortaya çıkması yatıyor.

TechInsights adlı bir Kanada araştırma şirketi, Huawei'nin donanımında TSMC tarafından üretilen çiplerin varlığını tespit etti.

Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılında Huawei'ye uyguladığı ve yabancı firmalar tarafından üretilen çipleri edinmesini engelleyen ticaret yaptırımlarının ihlali anlamına geliyor.

TSMC, ABD HÜKÜMETİNE GÜVEN VERMEK İSTİYOR

TSMC, TechInsights'ın bulgularını ABD Ticaret Bakanlığı'na bildirdi ve bakanlık şu anda olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

Şirket, Huawei ile herhangi bir çalışma ilişkisi olduğunu reddetti ve çiplerini yasadışı olarak Çinli markaya ilettiğine inandığı müşteriye satışı durdurdu.

Financial Times'ın kaynaklarına göre, TSMC'nin bu kararı almasının nedeni, ABD hükümetine "ABD çıkarlarına aykırı hareket etmediğini" göstermek istemesi.

ÇİNLİ ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

TSMC'nin bu politikası, Çinli yapay zeka şirketleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, Baidu gibi şirketler, yapay zeka çalışmaları için TSMC tarafından üretilen çiplere ihtiyaç duyuyor. Bu şirketler, artık alternatif çip üreticileri aramak zorunda kalacaklar.