TSMC, gelecek yıldan itibaren 1,6 nm çiplerin seri üretimine başlayacak

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Dünyanın önde gelen çip üreticisi TSMC, 2026 yılında 1.6nm çiplerin seri üretimine başlayacağını açıkladı.

Bu yeni teknoloji, daha güçlü ve daha verimli işlemciler üretmeyi mümkün kılacak.

1.6NM İŞLEMCİLERİN ÖZELLİKLERİ

TSMC'nin 1.6nm çip üretiminde kullanacağı yeni teknoloji, transistör yoğunluğunu artırarak daha küçük bir alana daha fazla transistör yerleştirilmesini sağlayacak.

Daha fazla transistör, daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor.

TSMC'NİN YÜKSELİŞİ

TSMC, son dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Şirketin dördüncü çeyrek geliri, bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 26,88 milyar dolara ulaştı.

TSMC, 2nm çip üretiminde Gate-All-Around (GAA) transistörlerini kullanacak. Bu transistörler, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Tayvanlı şirket, 1.6nm çip üretiminde ise arka taraf güç dağıtımını (BPD) kullanacak. BPD, güç dağıtımını çipin arka tarafına taşıyarak transistörler için daha fazla alan kalmasını sağlıyor.