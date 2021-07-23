TSMC, Sony için Japonya'da çip fabrikası kuracak

TSMC, Sony'ye çip tedariki sağlamak için 2023 yılında Japonya'da yeni bir fabrika kurmaya karar verdi.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, son zamanlarda otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerinde tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen birçok marka, üretimlerine geçici de olsa ara verirken, çip krizi büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçrıyor.

TSMC'DEN SONY İÇİN FABRİKA

Çip krizini çözebilmek için üç yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyuran Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Sony için Japonya'ya yeni bir fabrika kuracak.

Dünyanın en büyük çip üreticisi, yeni fabrikadaki çip üretimini 2023 yılında başlatacak.

Tesis aylık 40 bin adet çip üretim kapasitesine sahip olacak ve 28 nanometre üretim teknolojisini kullanacak. Fabrika, Sony'nin görüntü sensörlerini üretmek için kullanılacak olsa da otomotiv sektörü için de çipler üretilecek.

12 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TSMC'nin Japonya yatırımı yaklaşık 12 milyar dolar değerinde olacak. Şirket ayrıca Apple, Google ve Facebook'un çip taleplerini karşılayabilmek için Nanjing, Çin'de olan üretim tesisinide de genişletecek.

Uzmanlar, sektörü olumsuz etkileyen çip krizinin, şu anki şartların olumlu yönde değişmemesi durumunda akıllı telefon üretimi de dahil olmak üzere, çeşitli alanlardaki üretimlerde de aksamalara neden olabileceğini söylüyor.