Tüm iPhone 17 modelleri Samsung'un en iyi OLED ekranlarına sahip olacak

Haber Merkezi

Apple, iPhone 17 serisiyle kullanıcılarına görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanıyor. Şirket, dört iPhone 17 modelinde de (temel, Air, Pro ve Pro Max) Samsung'un en yeni ve en iyi OLED ekranlarını kullanacak.

Bu ekranlar, sadece canlı renkler ve yüksek kontrast sunmakla kalmayacak, aynı zamanda 3000 nit'e varan parlaklık değerleriyle de dikkat çekecek.

SAMSUNG'UN M14 EKRANLARI İPHONE 17'DE

Samsung Display'in M14 kodlu bu ekranları, şu ana kadar üretilmiş en parlak OLED panellerden biri olma özelliğini taşıyor.

Apple, bu sayede iPhone 17 modellerinde benzersiz bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor.

Özellikle açık havada ve güneş ışığı altında bile ekranın netliğini koruması bekleniyor.

TÜM İPHONE 17 MODELLERİNDE 120HZ YENİLEME HIZI

iPhone 16 serisinde eleştirilen 60Hz ekran, iPhone 17 ile birlikte tarihe karışıyor. Apple, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde 120Hz ProMotion teknolojisini kullanacak.

Bu sayede, ekran geçişleri ve animasyonlar çok daha akıcı hale gelecek. Oyunlar ve videolar da daha keyifli bir deneyim sunacak.

İPHONE 17 AIR

iPhone 17 serisinde Plus modelinin yerini alacak olan iPhone 17 Air, serinin en dikkat çekici modellerinden biri olacak.

Hem ProMotion teknolojisi hem de Samsung'un M14 ekranlarını kullanacak olan bu model, kullanıcılara üst düzey bir görsel deneyim sunacak.

BOE'NİN DURUMU BELİRSİZ

iPhone 17 serisinin ekran tedarikçileri arasında BOE'nin olup olmayacağı henüz net değil. Apple, ağırlıklı olarak Samsung'dan ekran tedarik etmeyi planlıyor. Ancak, BOE'nin de seri için ekran tedarik etme ihtimali bulunuyor.