Tüm planlar suya düştü: Windows 11'in Android uygulama desteği sonlanıyor Microsoft, Windows 11'in 2021 yılında kullanıma sunulan Android uygulama desteğini kaldırmaya karar verdi.

ensonhaber.com

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i 2021 yılında kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteğiydi.

"Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, Windows 11 yüklü bilgisayarlarda Android uygulamaların çalışmasını sağlıyordu.

Bazı geliştiriciler, uygulamalarını Microsoft Store aracılığıyla Windows 11 kullanıcılarına sundu.

Daha sonra ise Amazon'un Android için oluşturulan uygulama mağazası da Windows için yayınlandı.

Microsoft planları iptal etti

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Şirket, henüz birkaç yıl önce hayata geçirdiği Windows 11 için Android desteğini rafa kaldırdı.

Kullanıma sunulduğunda oldukça övülen ve birçok yerde reklamı yapılan bu özelliğin neden kaldırıldığı şimdilik bilinmiyor.

Amazon mağazasını kapatıyor

Amazon, mobil uygulama mağazasının bugün itibarıyla yeni uygulamalara kapatılacağını duyurdu.

5 Mart 2025 tarihinde ise Windows 11 için Android uygulama özelliği tamamen sonlanacak.