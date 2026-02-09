Türk bilim insanları Beyaz Kıta’daki üslerine 10’uncu kez ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferleri, 10’uncu yılına ulaştı. Türk bilim insanları, 11 gün süren zorlu yolculuğun ardından Horseshoe Adası’ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı’na ulaştı.

BEYAZ KITA'DAKİ EV, YENİDEN KAPILARINI AÇTI

68 güney enleminde yer alan Horseshoe Adası’na ulaşan bilim ekibi, çalışmalarına başlamak üzere botlarla kampa geçti. Türk bayrağının göndere çekildiği kampta, 17 kişilik ekip İstiklal Marşı’nı okuyarak 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni resmen başlattı.

17 ARAŞTIRMACI, FARKLI DİSİPLİNLERDE ÇALIŞACAK

Bu yılki seferde, 16’sı Türk ve 1’i Bulgar olmak üzere toplam 17 araştırmacı görev alıyor. Ekip; deniz bilimleri, yer bilimleri, buzul bilimi, atmosfer bilimleri, canlı ve yaşam bilimleri alanlarında projeler yürütecek. İklim değişikliğinin etkilerini incelemek amacıyla buz, göl ve deniz suyu örnekleri toplanarak detaylı analizler yapılacak.

BİLİM İNSANLARININ BİR AYLIK YUVASI: SOLA

Bilim insanlarının yaklaşık bir ay boyunca yaşam alanı olacak “Sola” isimli gemi, King George Adası’ndan başladığı yolculuğunu 4 gün sonra tamamlayarak Horseshoe Adası Lystad Körfezi açıklarında demir attı. Gemi seyri boyunca buzdağları, buzullar ve Güney Kutbu’na özgü canlılar da gözlemlendi.

"10 YILDIR AYNI BÖLGEDE OLMAK GURUR VERİCİ"

Sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika’ya 10’uncu kez ulaşmanın büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Türkiye’den yaklaşık 14 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen üssümüzün kapılarını açtığımızda kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Aynı bölgede 10 yıldır bilimsel çalışmalar yürütüyor olmak çok kıymetli.

DİSMAL ADASI'NDA İLK ETAP TAMAMLANDI

Seferin ilk aşamasında ekip, King George Adası’ndan başlayan deniz yolculuğunun üçüncü gününde Dismal Adası’na ulaştı. Burada 6 yıl önce kurulan Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım çalışmaları tamamlanırken, mevcut veriler yedeklendi ve sistem kontrolleri gerçekleştirildi.

TEKTONİK HAREKETLER YAKINDAN İZLENİYOR

Dismal Adası’ndaki çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Başar, GNSS istasyonunun düzenli bakımının bölgedeki tektonik hareketlerin izlenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Harita Genel Müdürlüğü personeli Astsubay Kıdemli Çavuş Muharrem İspekter ise, elde edilen verilerin bilimsel yazılımlarla analiz edilerek yersel hareketlerin değerlendirildiğini, Horseshoe Adası’ndaki jeodezik noktalarda da ölçümlerin sürdürüleceğini ifade etti.