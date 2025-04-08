Türk bilim insanlarından depreme ve korozyona duyarlı 'akıllı çimento sensörü'

AA & Ensonhaber

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Şimşek öncülüğünde, Afyon Kocatepe ve Yalova üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla yapı güvenliğini artıracak çığır açıcı bir proje hayata geçirildi. Bilim insanları, yapılardaki en küçük deformasyonları anında algılayabilecek çimento tabanlı, nano malzeme destekli sensörler geliştirdi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, afetlere dirençli ve “akıllı şehirler” vizyonunun önemine vurgu yaptı. Çiftçi, şehirlerin daha güvenli hale getirilmesinde yapı malzemelerinin kalitesinin kritik rol oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

Araştırma grubumuz, çevre dostu, toksik olmayan ve ekonomik açıdan avantajlı nano elyaflarla modifiye edilmiş çimento bazlı sensörler geliştiriyor. Bu yenilikçi malzeme, yapıların uzun ömürlü ve depreme daha dayanıklı olmasına katkı sağlayacak.

HER BİNAYA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

Projede yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Şimşek ise geliştirdikleri sensörlerin sadece yeni binalarda değil, mevcut yapılarda da kullanılabileceğini belirtti:

Nano malzemeler sayesinde çimentoya iletkenlik kazandırarak onu adeta bir sensöre dönüştürüyoruz. Bu sensörler, kolonlara takılıp çıkarılabilen yapısıyla mevcut binalara entegre edilebiliyor ve yapıdaki mikroskobik çatlakları, deformasyonları ya da deprem dışı yorulmaları erken aşamada algılayabiliyor.

DEPREM VE KOROZYON RİSKİNİ ÖLÇECEK

Yeni sensörlerin sadece sarsıntıları değil, yapı içerisindeki korozyon sürecini de izleyebildiğini kaydeden Şimşek, bu alanda TÜBİTAK destekli iki patent başvurularının bulunduğunu açıkladı:

Donatıların zamanla maruz kaldığı aşınmaları gözle görmek neredeyse imkânsız. Ancak bu sensörler, içten içe gelişen yapısal yıpranmaları tespit etme yeteneğine sahip. Ayrıca bu verileri internet üzerinden yapay zekâ destekli mobil sistemlerle anlık olarak takip etmek de mümkün olacak.

Şimşek ayrıca, zehirli gazların tespiti için geliştirilen çimento tabanlı sensörler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, bu teknolojilerin akıllı şehirlerin temel yapı taşlarından biri haline geleceğine inandıklarını dile getirdi.