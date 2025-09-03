Türk siber güvenlik uzmanı, Tesla'daki güvenlik açığını buldu

Google, Facebook, X ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi kurumların dijital uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit eden SwordSec firmasının kurucusu Seyfullah Kılıç, çalışmalarına bir yenisini ekledi.

TESLAMATE UYGULAMASINDA KRİTİK AÇIK

Siber güvenlik alanında yürüttüğü araştırmalar kapsamında Kılıç, Tesla araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasında önemli güvenlik risklerini ortaya çıkardı. Yanlış yapılandırılmış TeslaMate sunucularının internete açık bırakılması durumunda, yüzlerce Tesla aracının hassas verilerinin yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldiğini belirledi.

HANGİ VERİLER TEHLİKEDE

Kılıç’ın araştırmasına göre, tehlikeye açık veriler arasında araç konumları, hız, yazılım sürümleri, şarj geçmişi ve sürüş kayıtları yer alıyor. Bu veriler, kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor.

GÖRSELLEŞTİREN WEB SİTESİ DE HAZIRLANDI

Araştırmanın teknik detaylarını makale ile paylaşan Kılıç, ayrıca “teslamap.io” alan adı üzerinden, keşfedilen Tesla konumlarını görselleştiren bir web sitesi oluşturdu. Bu çalışma, kısa sürede dünya çapında ilgi gördü ve ABD merkezli teknoloji yayını TechCrunch tarafından da haberleştirildi.

AMAÇ, FARKINDALIK YARATMAK

Kılıç, konuya ilişkin açıklamasında, “Amacımız bu zafiyetleri istismar etmek değil, farkındalık yaratmak ve TeslaMate gibi açık kaynak yazılımları kullanan kişilerin güvenlik önlemlerini almalarını sağlamak. Basit bir kimlik doğrulama veya güvenlik duvarı yapılandırmasıyla bu riskler önlenebilir.” dedi.

Seyfullah Kılıç, SwordSec bünyesinde Türkiye ve dünya genelinde siber güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik araştırmalara devam edeceklerini vurguladı.