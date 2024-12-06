Türk Şirketin Yeni Mobil Oyunu 13 Aralık'ta Tüm Dünyada Oyuncularla Buluşacak

Haber Merkezi

Son yıllarda küresel oyun pazarına ardı ardına yeni oyuncular sunan Türkiye’de iki şirket unicorn statüsüne ulaşmış yani 1 milyar dolar değeri aşmıştı.

Dünyanın hemen her ülkesinde oynanan Türk oyunları yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken, bu sayede ülkemize milyarlarca dolarlık yatırım gelmişti.

Türk girişimcilerin hayata geçirdikleri startuplar sayesinde Türkiye’de kurulan oyun şirketi ve oyun stüdyosu sayısı her geçen yıl artıyor.

Oyun teknolojisi ekosistemi çok hızlı büyüyen Türkiye’nin 10 yıl içinde bu alanda en az 5 unicorn daha çıkartabilme potansiyeli bulunuyor.

Türkiye, 800'den fazla oyun girişimiyle dünya oyun pazarında söz sahibi bir konuma yükselirken, Türk şirketlerin geliştirdiği oyun sayısı da her geçen gün artıyor.

TÜRK ŞİRKETTEN YENİ OYUN: NOWA ONLİNE WORLD

Türk şirketlerin küresel oyun pazarındaki başarıları göz kamaştırırken, yeni oyunlar da bir bir kullanıma sunuluyor.

Türk oyun şirketi Nowa Games'in uzun süredir merakla beklenen mobil MMORPG oyunu Nowa Online World, 13 Aralık'ta kullanıcılarla buluşuyor.

Kazım Aktaş ve Niyazi Aktaş önderliğinde kurulan şirket tarafından geliştirilen ve dört yeni sunucuyla yayın hayatına başlayacak oyun, benzersiz bir fantastik dünyada, sürükleyici bir maceraya atılmak isteyenleri bekliyor.

13 Aralık'tan itibaren indirilebilecek Nowa Online World, mobil platformda nadir görülen bir derinlik ve zenginlikte içerik sunuyor.

Yeni oyunla birlikte kendilerini büyüleyici bir evrenin ortasında bulan oyuncular, detaylı grafiklerle hayat bulan fantastik diyarları keşfediyor ve heyecan verici görevlerde yer alıyor. Oyuncular, iki farklı ırk ve dört farklı sınıf arasından seçim yaparak kendi kahramanlarını yaratabiliyor, yeteneklerini geliştirebiliyor ve eşsiz ekipmanlar toplayabiliyor.

Oyuncular, yeni oyun sayesinde karanlık zindanlarda güçlü canavarlarla mücadele edebilecek, diğer oyuncularla işbirliği yaparak epik boss savaşlarına katılabilecek ve PvP arenalarında kıyasıya rekabetin tadını çıkarabilecek.

Aynı zamanda sosyal bir platform da olan oyunda oyuncular, arkadaşlıklar kurabilecek, loncalar oluşturabilecek ve anılar biriktirebilecek.

Nowa Online World'ü diğer mobil MMORPG'lerden ayıran özellikler arasında “çarpıcı grafikler”, “derinlemesine karakter özelleştirme”, “zengin ve çeşitli içerik”, ”dinamik savaş sistemi”, “sosyal etkileşim ve lonca sistemi” ile “kullanıcı dostu arayüz“ bulunuyor.

13 Aralık'tan itibaren App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek oyun için önceden kayıt yaptıran oyuncular, özel hediyeler ve avantajlar kazanacak.