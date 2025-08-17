Türk Telekom CEO'su Önal: 5G ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacak

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirket olarak 5G’ye en hazır operatör konumunda olduklarını belirterek, “Frekans tahsis süreci tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Şirket açıklamasına göre Önal, 5G frekans ihalelerinin asgari bedellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapıldığını vurgulayan Önal, dijitalleşmenin öncüsü ve teknolojiye yön veren bir kurum olarak 5G’yi yalnızca bir teknoloji dönüşümü değil, ülkeyi ileriye taşıyan stratejik bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

FİBER ALTYAPI, STRATEJİK AVATNTAJ SAĞLIYOR

Önal, fiber ağdaki güçlerini 5G ve yeni nesil teknolojilere aktardıklarını, bu sayede Türkiye’nin dijital omurgasını ördüklerini belirtti. FTTH Council Europe raporuna göre, Türkiye’nin fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen beş pazarı arasında yer aldığını hatırlatan Önal, yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalamasının üzerine çıktıklarını söyledi.

5G İLE YENİ DÖNEM

Önal, yatırımlarının merkezinde uzun süredir 5G’nin olduğunu aktararak, LTE baz istasyonlarının yüzde 55’inin şimdiden fiberle bağlandığını ve bu oranın 2030 için dünyada hedeflenen seviyeyi aştığını kaydetti. 5G’nin sağlıktan tarıma, sanayiden ulaşıma pek çok alanda Türkiye’ye güç katacağını vurguladı.

ÖNCÜ PROJELER VE İLKLER

Türk Telekom’un bugüne kadar pek çok “ilk”e imza attığını söyleyen Önal, bunlar arasında ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk uzaktan ameliyat, otonom traktör uygulaması ve Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G mobil şebekesinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca dört büyük kulübün stadyumlarında taraftarlara 5G deneyimi yaşattıklarını, futbol maçlarında daha hızlı ve etkileşimli bir bağlantı sunduklarını ifade etti.

Sanat alanında da 5G teknolojisini kullanmaya başladıklarını dile getiren Önal, Atatürk Kültür Merkezi’nde kurulan altyapı sayesinde, Türk Telekom Opera Salonu’ndaki gösterilere geç kalan sanatseverlerin VR gözlüklerle etkinliği canlı izleyebildiğini aktardı. Böylece izleyicilerin ilk perdeyi sanal olarak deneyimleyip ikinci perdeden itibaren salona dahil olabildiğini söyledi.