Türkçe spiker de var: Yeni futbol oyunu UFL'nin çıkış tarihi ertelendi EA FC'ye rakip olması beklenen UFL oyununun çıkış tarihi ertelendi. Cristiano Ronaldo, Türkçe spikere de sahip olacak oyuna 40 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Haber Merkezi

EA Sports FC yani eski adıyla FIFA serisine rakip olması beklenen UFL oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

UFL, çok çeşitli futbol mekanikleri ve tekniklerinin yanı sıra dinamik animasyonlar, dünya standartlarında oyun stillerini barındırıyor.

Goals AB'ye göre oyun, beceri öncelikli bir yaklaşım ve sıfır ödeme-kazan seçeneği ile fair-to-play olarak tanımlanıyor.

Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65 binden fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklıklar kurdu.

UFL ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Cristiano Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu, oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL, 12 Eylül'de çıkış yapacaktı. Ancak gelen bilgilere göre, oyunun çıkış tarihi 5 Aralık tarihine ertelenmiş durumda.

Ronaldo, yeni futbol oyununun geliştirilebilmesi için 40 milyon dolarlık yatırımda bulunmuştu.

UFL; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC Windows platformlarında oynanabilecek.