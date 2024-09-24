Türkiye 5G'ye geçiyor: Milli baz istasyonundan ilk sinyal alındı Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ'nin milli taşınabilir 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı. İşte detaylar.

AA & Ensonhaber

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

5G'nin kullanıldığı ülke sayısının ve teknolojik inovasyonların artmasının etkisiyle 5G bağlantılarının 2025'e kadar ikiye katlanması bekleniyor.

MİLLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Gelecek yıl ihalesi yapılıp, Ocak 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G'ye ilişkin altyapı çalışmaları hızlandırıldı.

ULAK Haberleşme, sabit direklere kurulu yerli ve milli 4,5G baz istasyonlarını taşınabilir hale getirip kapsama alanını genişleterek önemli bir yeniliğe imza attı.

Türkiye'nin nihai takvimine göre dijital sürece katkı sağlayan projelerini sürdüren ULAK Haberleşme, uçtan uca 5G özel şebeke (private network) çözümünü geliştirdi.

ULAK Haberleşme tarafından üretilen 5G radyo, 5G baz istasyonu ve 5G çekirdek şebeke bileşenlerinden oluşan taşınabilir 5G özel şebeke ağı, yüksek veri hızlarına ulaşarak yeni bir dönemin kapılarını araladı.

5G İSTASYONUNDAN İLK SİNYAL ALINDI

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen 6G Konferansı'nda tanıtımı yapılan 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı.

5G şebeke sistemi yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikmesiyle dikkati çekti.

5G teknolojisiyle ilgili dış ve bina içi sahada deneme çalışmaları yaparak hava ara yüzünde yüksek hız sonuçlarına ulaşan ULAK Haberleşme, aynı zamanda 5G'nin en zorlayıcı teknolojisine ilişkin radyo geliştirme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde uçtan uca 5G kablosuz haberleşme sistemleri için çalışmalara başlayacak ULAK Haberleşme, 5G teknolojisinin özel şebekelerle ülke genelinde yayılması adına önemli sorumluluklar üstlenecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin baz istasyonuyla 4,5G'de aktif saha hizmeti verdiklerini vurgulayan ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G için de ürünlerini hazırladıklarını, Türkiye'de resmi olarak yapılacak ihalenin ardından ULAK Haberleşme'nin yerli ürünleriyle hazır durumda olacağını söyledi.

"50 KAT DAHA YÜKSEK HIZA ERİŞİLECEK"

Kömürcü, milli 5G özel şebekesiyle ilk kez "sinyal testi" yaptıklarının bilgisini vererek, şunları kaydetti:

Burada özel bir frekansla 5G'de erişilen yüksek hızı göstermeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz hızı da toplantıya katılanlara ekranda, saniyede 1,4 gigabaytla gösteriyoruz.



5G'nin en önemli farkı hızı ve erişimi. Vatandaşlarımızın, şu an kullanılan teknolojiden 50 kat daha yüksek hıza erişmeleri hedefleniyor.



Bununla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Buradaki yazılımlar, baz istasyonları ve donanımlar milli olarak üretildi. Bu açıdan uçtan uca 5G projesinin tamamlandığını da söyleyebiliriz.

6G HAZIRLIKLARI

Öte yandan, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken, başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.