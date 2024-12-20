Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 6. sırada

Haber Merkezi

Avrupa'da otomobil satışları tüm hızıyla devam ediyor. EBS Danışmanlık tarafından Avrupa Otomotiv Üreticileri (ACEA) verilerine dayanarak hazırlanan kasım ayı raporuna göre, Türkiye, İspanya'yı geride bırakarak ilk 5'e girmeyi başardı.

TÜRKİYE, KASIM AYINDA İSPANYA'YI GEÇTİ

Türkiye, kasım ayında 94 bin 595 adet otomobil satışı gerçekleştirerek Avrupa'da 5. sıraya yerleşti.

83 bin civarında satış yapan İspanya ise 6. sırada kaldı. 2024 genelinde ise 845 bin 530 satış ile Türkiye 6. sırada yer alıyor.

ALMANYA LİDERLİĞİ SÜRÜDÜRÜYOR

Hem Kasım ayı hem de 2024 genelinde Almanya, büyük bir farkla liderliği elinde bulunduruyor. Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya ise Almanya'yı takip eden diğer ülkeler.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ARTIYOR

2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Avrupa'da toplamda 11 milyon 876 bin 943 adet otomobil satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %0,63'lük bir artış gösteriyor.

KASIM AYINDA EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKELER

Almanya - 244.544 satış

Birleşik Krallık - 153.610 satış

Fransa - 133.319 satış

İtalya - 124.344 satış

Türkiye - 94.595 satış

İspanya - 83.339 satış

Polonya - 49.149 satış

Hollanda - 34.434 satış

Belçika - 31.825 satış

İsveç - 24.844 satış

2024 GENELİNDE EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKELER (OCAK-KASIM)

Almanya - 2.592.610 satış

Birleşik Krallık - 1.811.992 satış

Fransa - 1.534.750 satış

İtalya - 1.453.458 satış

İspanya - 911.503 satış

Türkiye - 845.530 satış

Polonya - 495.877 satış

Belçika - 424.840 satış

Hollanda - 346.515 satış

İsveç - 243.261 satış