Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 6. sırada

Avrupa'da otomobil satışları tüm hızıyla devam ediyor. EBS Danışmanlık tarafından Avrupa Otomotiv Üreticileri (ACEA) verilerine dayanarak hazırlanan kasım ayı raporuna göre, Türkiye, İspanya'yı geride bırakarak ilk 5'e girmeyi başardı.
TÜRKİYE, KASIM AYINDA İSPANYA'YI GEÇTİ
Türkiye, kasım ayında 94 bin 595 adet otomobil satışı gerçekleştirerek Avrupa'da 5. sıraya yerleşti.
83 bin civarında satış yapan İspanya ise 6. sırada kaldı. 2024 genelinde ise 845 bin 530 satış ile Türkiye 6. sırada yer alıyor.
ALMANYA LİDERLİĞİ SÜRÜDÜRÜYOR
Hem Kasım ayı hem de 2024 genelinde Almanya, büyük bir farkla liderliği elinde bulunduruyor. Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya ise Almanya'yı takip eden diğer ülkeler.
AVRUPA'DA SATIŞLAR ARTIYOR
2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Avrupa'da toplamda 11 milyon 876 bin 943 adet otomobil satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %0,63'lük bir artış gösteriyor.
KASIM AYINDA EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKELER
Almanya - 244.544 satış
Birleşik Krallık - 153.610 satış
Fransa - 133.319 satış
İtalya - 124.344 satış
Türkiye - 94.595 satış
İspanya - 83.339 satış
Polonya - 49.149 satış
Hollanda - 34.434 satış
Belçika - 31.825 satış
İsveç - 24.844 satış
2024 GENELİNDE EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKELER (OCAK-KASIM)
Almanya - 2.592.610 satış
Birleşik Krallık - 1.811.992 satış
Fransa - 1.534.750 satış
İtalya - 1.453.458 satış
İspanya - 911.503 satış
Türkiye - 845.530 satış
Polonya - 495.877 satış
Belçika - 424.840 satış
Hollanda - 346.515 satış
İsveç - 243.261 satış
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