Türkiye'de üretilen OPPO A6 Pro satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

OPPO'nun Türkiye'de ürettiği dev bataryalı yeni orta segment telefonu OPPO A6 Pro, uygun fiyatıyla resmen satışa sunuldu.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 16:30
  • OPPO, Türkiye'de üretilen yeni telefonu A6 Pro'yu 20.999 TL fiyatla satışa sundu.
  • Cihaz, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 120 Hz AMOLED ekran ve hızlı şarj özellikli 7000 mAh batarya sunuyor.
  • 5G versiyonunun ay sonunda piyasaya sürüleceği duyuruldu.

İddialı telefonlarıyla tanınan OPPO, orta segmentteki yeni telefonu A6 Pro'yu Türkiye'de resmen tanıttı.

4G desteğine sahip bu model, Türkiye’de üretilen bir telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Şirket, ay sonu 5G versiyonunun da geleceğini belirtti. Cihaz, ince çerçeveli delikli ekran tasarımı ve arkada desenli bir görünüm sunuyor.

OPPO A6 PRO TÜRKİYE FİYATI

OPPO A6 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 20 bin 999 TL olarak açıklandı.

OPPO A6 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cihazın teknik özellikleri arasında 6,57 inç, 120 Hz AMOLED ekran ve Mediatek Helio G100 işlemci yer alıyor.

Telefon, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera ve 80W hızlı şarj destekli 7000 mAh'lik dev bataryasıyla dikkat çekiyor.

