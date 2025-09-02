Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 8 milyonu aştı

Türkiye'de yüksek hızlı internete olan talep artmaya devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yayınladığı "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na" göre, fiber internet abone sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1'lik bir artışla 8 milyon 320 bin 854'e ulaştı.

TOPLAM İNTERNET ABONE SAYISI 96 MİLYONA YAKLAŞTI

BTK'nın raporuna göre, ülkemizde internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 94 milyon 208 bin civarındaydı.

Böylece toplam internet abone sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,9'luk bir büyüme kaydetmiş oldu.

ASIL BÜYÜME FİBER İNTERNETTE

Toplam abone sayısındaki artış yüzde 1,9 ile sınırlı kalsa da abone türlerinin detayları incelendiğinde asıl büyümenin fiber internet kullanımında yaşandığı dikkat çekti.

Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 986 bin olan fiber internet abonesi sayısı, bir yılda yüzde 19,1'lik güçlü bir artışla 8 milyon 320 bin 854'e yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde "eve kadar fiber" (FTTH) abone sayısı 7 milyon 83 bin 425 olarak kaydedilirken, "binaya kadar fiber" (FTTB) internet abone sayısı ise 1 milyon 237 bin 429 oldu.

MOBİL İNTERNET LİDERLİĞİNİ KORURKEN XDSL KAN KAYBEDİYOR

Türkiye'deki internet abonelerinin büyük bir çoğunluğunu ise mobil cepten internet kullanıcıları oluşturdu.

Verilere göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 73 milyon 727 bin 551 olan mobil cepten internet abone sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak, 74 milyon 526 bin 293'e yükseldi.

Kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan ve "sayısal abone hattı" olarak da bilinen XDSL türündeki interneti kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 6,9 azalarak, 9 milyon 988 bin 534'e geriledi.