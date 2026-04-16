Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever: Derin uzayda güçlü bir şekilde var olacağız

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, öğrencilerle bir araya gelmek üzere geldiği Isparta’da, Türkiye’nin uzay vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerle buluşan Atasever, Milli Uzay Programı’nın uzun soluklu bir strateji olduğunu söyledi.

"UZAY, İNSANLIĞIN KAÇINILMAZ GELECEĞİ"

Atasever, uzayın insanlığın geleceğinde kaçınılmaz bir alan olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstleneceğini ifade etti.

"İnsanlığın kaçınılmaz macerası olan uzayda, derin uzayda biz de Türkiye olarak güçlü bir şekilde var olacağız." sözleriyle ülkenin hedeflerini özetledi.

AY GÖREVLERİ İÇİN İKİ AŞAMALI PLAN

Milli Uzay Programı kapsamında Ay’a yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Atasever, ilk aşamada robotik bir sert iniş, ikinci aşamada ise yüzeye kontrollü iniş hedeflendiğini aktardı.

Bu görevlerin, Türkiye’nin uzay teknolojilerinde bağımsızlığını güçlendirecek kritik adımlar olduğu vurgulandı.

UZAY LİMANI VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Programın dikkat çeken başlıklarından birinin uzay limanı projesi olduğunu belirten Tuva Cihangir Atasever, uluslararası iş birliğiyle Somali’de bir uzay üssü kurulmasının planlandığını söyledi.

Bu projenin, Türkiye’ye büyük roket ve uyduları bağımsız şekilde fırlatma kapasitesi kazandırması hedefleniyor.

UZAY EKONOMİSİ VE GİRİŞİMCİLİK VURGUSU

Atasever, uzay sektörünün hızla büyüyen ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alanda daha güçlü bir ekosistem kurması gerektiğini ifade etti.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve girişimcilik merkezleriyle “uzay kuluçka” modelinin hayata geçirildiğini belirten Atasever, genç girişimcilerin bu alana yönlendirilmesinin önemine değindi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Milli Uzay Programı’nın geleceğinin gençler olduğunu vurgulayan Atasever, Türkiye’nin uzaydaki yolculuğunun sürdüğünü ve bu süreçte yeni neslin kritik rol oynayacağını söyledi.

Atasever, programın yalnızca mevcut hedeflerle sınırlı olmadığını belirterek, “Süreç devam edecek” mesajını verdi.