DHA

Türkiye’nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin uzay çalışmalarını anlattı. Gezeravcı, Türkiye’nin uzay serüveninin 40 yıl öncesine dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti olarak uzay bize yabancı bir alan değil. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay’ın kurulmasıyla birlikte uzay yolculuğumuz resmen başladı. Bu süreçte BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK, İMECE ve Türksat gibi önemli uydu projelerini hayata geçirdik. Ancak insanlı uzay faaliyetlerinde eksik kaldığımız bir gerçeği de kabul etmeliyiz. Bugün geldiğimiz noktada bu eksikliği gidermek için ciddi bir tecrübe birikimine sahibiz.

"UZAYA ERİŞİMDE ZAMAN ENGELİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Uzaya çıkış sürecinin en büyük zorluklarından birinin zaman olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları dile getirdi:

İnsanlığın uzaya olan ilgisi ve tutkusu hızla artıyor. Ancak bu iştahın önünde en büyük engel, atmosferi geçme aşamasında ortaya çıkıyor. Uzaya fırlatma sürecini başlatmak, teknik olarak en karmaşık ve zorlu adımlardan biri. Finansman ve teknik hazırlıklar tamamlansa dahi bugün bir fırlatma için takvim talep ettiğinizde, genellikle 2 ila 2,5 yıl sonrasına tarih veriliyor.

"FÜZE VE UZAY LİMANI PROJESİNDE SON AŞAMADAYIZ"

Gezeravcı, Türkiye’nin bağımsız bir şekilde uzaya erişim hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek şu önemli açıklamalarda bulundu:

Türkiye’nin uzay limanı projesi nihai aşamasına geldi. Hem savunma sanayisindeki ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de uzay hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmek adına bu proje büyük önem taşıyor. Dünyanın sıfır noktası civarında yer alacak, fırlatma operasyonları için ideal bir coğrafyada füze ve uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim sağlayabileceği stratejik bir hamledir. Geldiğimiz bu ciddi aşamayı, yakın gelecekte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşacak.

Gezeravcı’nın konuşması, öğrencilerde büyük ilgi uyandırırken, Türkiye’nin uzay alanındaki kararlılığını ve vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.