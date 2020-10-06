Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolculuğuna hazır

TEKNOFEST’in yarışmalarından biri olan TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda 149 üniversite takımı arasından 4. olan Grizu-263 takımı, ilk cep uydumuzu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olmuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, 5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntüleri otonom bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSUNU SPACEX FIRLATACAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Erdemir’in desteği ile 2 yıl önce üretimine başlanan Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A’nın üretim ve test aşamaları tamamlandı.

Grizu-263A cep uydusu Aralık 2020’de SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaleti Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzaya gönderilecek.





Grizu-263A uydusunun fırlatıcı firmaya teslimi öncesinde takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı’yı ziyaret ederek iki yıllık süreçte vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Çufalı, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknoloji üreten bir topluma dönüşmenin yüksek katma değerine de vurgu yaparak, Grizu-263 takımına hedefleri doğrultusunda destek olduklarını ifade etti.



