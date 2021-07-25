Yeni yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin telefon kullanımı yüzde 40 arttı ve en çok artış gösteren ikinci ülke oldu.

Koronavirüs nedeniyle gelen karantinalar ve diğer önlemler, internet ve akıllı telefon kullanımını ciddi şekilde artırdı.

App Annie isimli araştırma şirketi, dünyada telefon kullanımına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Yapılan son araştırmaya göre, son iki yılda Türkiye'deki kullanıcıların cep telefonu uygulamalarını kullanmaya harcadıkları süre yüzde 40 artış gösterdi.

RUSYA'NIN ARDINDAN İKİNCİYİZ

Bu artışla Türkiye, Rusya'dan sonra cep telefonu kullanımında en fazla artış olan ikinci ülke oldu. Rusların cep telefonu kullanma süresi ise son iki yılda yüzde 45 arttı.

EN ÇOK TELEFON KULLANAN ÜLKE BREZİLYA

App Annie araştırmasına göre, telefonlarda en çok vakit harcayan ülke Brezilya oldu. Brezilyalılar, günde 5 saatten fazla telefonlarda vakit geçiriyor.

Türkiye'de insanlar, ortalama günlük 4.5 saatlerini cep telefonundaki uygulamaları kullanmaya harcıyor.

Uzmanlar, ruh ve beden sağlığı için özellikle cep telefonu kullanımının arttığı pandemi sonrası dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Günlük cep telefonu kullanım saatlerini sınırlayabilmek için belirli saatler telefonu hiç ele almama, yatağa telefonu asla sokmama, iş telefonu ile özel telefonu ayırma, haftasonları ya da mesai saatleri sonrası için ayrı bir telefon kullanmak gibi seçenekler, uzmanlar tarafından öneriliyor.

